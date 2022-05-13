18-летний игрок «Боруссии» Беллингем, стоящий € 75 млн, рассказал о своём будущем

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем рассказал о продолжении своей карьеры.

«Единственное будущее, о котором я думаю, — это следующая игра за дортмундскую «Боруссию». Я буду играть здесь в следующем сезоне», — цитирует игрока Sportbuzzer.

Ранее сообщалось, что в услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Реал». Ряд других клубов также интересуется Беллингемом, однако в немецкой команде предпочтут провести переговоры о возможном трансфере именно с «Реалом».



В текущем сезоне Беллингем принял участие в 31 встречах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Полузащитник стал игроком немецкого клуба летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 23 млн, а сейчас его стоимость оценивается в € 75 млн. С 2020 года Беллингем вызывается в сборную Англии.