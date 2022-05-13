AS: Аспиликуэта точно перейдёт в «Барселону» из «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта точно сменит клуб летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанец перейдёт в «Барселону» ближайшим летом. Во многом это связано со сменой владельца лондонского клуба. Сесар в каталонском клубе заменит либо Дани Алвеса, либо Сержиньо Деста, один из которых почти наверняка покинет стан сине-гранатовых в ближайшее трансферное окно.

32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник отметился двумя голевыми передачами в 18 матчах.

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