AS: Аспиликуэта точно перейдёт в «Барселону» из «Челси»
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта точно сменит клуб летом. Об этом сообщает AS.
По информации источника, испанец перейдёт в «Барселону» ближайшим летом. Во многом это связано со сменой владельца лондонского клуба. Сесар в каталонском клубе заменит либо Дани Алвеса, либо Сержиньо Деста, один из которых почти наверняка покинет стан сине-гранатовых в ближайшее трансферное окно.
32-летний Аспиликуэта выступает в составе английского клуба с 2012 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник отметился двумя голевыми передачами в 18 матчах.
«Барселона» — «Мальорка». Обзор матча. Ла Лига 2021/2022. 34-й тур:
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