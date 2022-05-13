«Сочи» не смог обыграть «Нижний Новгород» в 29-м туре РПЛ

Сегодня, 13 мая, проходил матч «Сочи» — «Нижний Новгород». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи, команды победителя не выявили — 0:0.
В первом тайме полузащитник «Сочи» Жоаозиньо помешал своей команде открыть счёт в игре. Нападающий «барсов» Маттео Кассьерра нанёс удар в створ ворот соперника, вратарь «Нижнего» Никита Гойло отразил его. На добивании первым оказался Артём Макарчук, который попал в створ ворот соперника, однако на пути мяча оказался Жоаозиньо, который не позволил южанам открыть счёт в игре.
На 47-й минуте гости остались в меньшинстве — за получение второй жёлтой карточки был удалён Ричи Эннин. Канадец выставил локоть в борьбе за мяч и ударил защитника «барсов» Ванью Дркушича по лицу. Первое предупреждение Эннин получил на 45-й минуте.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сочи» набрал 53 очка в 29 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) — на 11-м месте. «Динамо» (52) провело на одну игру меньше южан.
Подопечные Владимира Федотова гарантировали себе место в топ-3 чемпионата России и впервые в истории стали медалистами первенства.
- 13 мая 2022
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