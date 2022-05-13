Гвардиола – о графике: нет времени насладиться победой, нет возможности тренироваться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал график сезона.



«В определённые периоды я действительно получаю удовольствие от своей работы. Но я бы хотел, чтобы у меня было больше времени радоваться в хорошие моменты и грустить в плохие. Вместо этого у меня матч за матчем, матч за матчем. А через сезон в Лиге чемпионов будет ещё больше команд. Ещё больше игр, больше турниров. 365 дней в году ничего не меняется. У меня есть ощущение, что всё станет только хуже.



Слишком много игр. У меня нет времени насладиться победой над «Вулверхэмптоном», лучше проанализировать игру, лучше тренироваться. А по окончании сезона игроков ждут ещё четыре матча за национальные команды. Потом отпуск, и всё начнется заново. Это слишком.



Кто-то скажет: «Да, но вы ведь побеждаете». Может, нам надо меньше побеждать и изменить свою позицию. С увеличением количества игр всё будет становиться хуже. Нет возможности даже нормально тренироваться!» – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.