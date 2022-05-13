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«Сочи» впервые завоевал медали чемпионата России

«Сочи» впервые завоевал медали чемпионата России
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Футбольный клуб «Сочи» впервые завоевал медали чемпионата России.

Сегодня «барсы» сыграли вничью с «Нижним Новгородом», гарантировали себе место в топ-3 чемпионата России и впервые в истории стали медалистами первенства.

«Сочи» был основан в 2018 году. За всю свою историю команда четыре раза выступала в разного уровня первенствах России. В сезоне-2018/2019 команда выступала в Футбольной Национальной Лиге, затем поднялась в высший дивизион. В прошлом сезоне «Сочи» занял пятое место в Российской Премьер-Лиге.

«Сочи» набрал 53 очка в 29 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) находится на 11-м месте. «Динамо» (52) провело на одну игру меньше южан.

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