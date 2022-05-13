Властимил Петржела: «Зениту» всегда приятно обыгрывать «Спартак»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
«Конечно, всегда приятно обыгрывать «Спартак, но многое в этом матче будет зависеть от состава, который выпустит Сергей Семак. Не исключаю, что «Спартак» может зацепить очки в этом матче, потому что «Зенит» уже стал чемпионом, такие игры не имеют смысла. Но несмотря на это, я жду очень хороший футбол. Может ли забить Дзюба? Конечно, если он выйдет в стартовом составе, то почему и нет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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