В «Нижнем Новгороде» рассказали о настрое команды на матч с «Зенитом» в последнем туре

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о настрое команды на матч с «Зенитом» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Какой настрой у ребят на последний матч с «Зенитом»? Настрой бороться, бороться на каждом сантиметре футбольного поля. Поэтому настрой у нас всегда один», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Сегодня, 13 мая, «Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0). «Сочи» набрал 53 очка в 29 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) — на 11-м месте. «Динамо» (52) сыграло на одну игру меньше южан.



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