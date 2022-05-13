В «Сочи» попросили не поздравлять с первыми в истории медалями РПЛ перед матчем с «Динамо»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил ничейный исход в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (0:0).



«Сегодня был матч неиспользованных моментов. Моментов мы создали много, где-то хорошо сыграл вратарь «Нижнего Новгорода». Это футбол, такое тут бывает. Пока не надо нас поздравлять с первыми в истории медалями, надо еще тур сыграть. Судейство? Вас что-то смутило в работе судейства? Абсолютно нормальное судейство», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Сегодня, 13 мая, «Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0). «Сочи» набрал 53 очка в 29 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) — на 11-м месте. «Динамо» (52) сыграло на одну игру меньше южан.



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