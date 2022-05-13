Футболист «Сочи» Жоаозиньо рассказал, как вынес мяч из ворот «Нижнего Новгорода»

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал эпизод в матче с «Нижним Новгородом» (0:0), в котором он вынес мяч из ворот соперника.

«Моменты были, но не удалось забить нужный мяч. Ребята молодцы, что создавали моменты, но жаль, что их не удалось реализовать. Как так получилось, что я оказался на пути мяча, который летел в ворота «Нижнего Новгорода»? Я сам не ожидал, что мяч полетит в меня. Главное, что команда не проиграла. Мы набрали одно очко, и это даёт нам шанс побороться за серебряные медали в последнем туре.



Мы одна команда и чувствуем свой вклад в историю клуба. Мы бились, выкладывались на поле, на тренировках — и поэтому добились такого результата. Мы будем бороться до последнего, чтобы закончить сезон на втором месте. У нас есть неделя, чтобы подготовиться к матчу с «Динамо». Настрой только на победу», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.