Жоаозиньо ответил на вопрос о своём будущем в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо рассказал о своём профессиональном будущем.

«Останусь ли я в «Сочи»? С клубом мы ждём окончания этого сезона, а после уже будем вести обсуждения», — сказал Жоазиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Жоаозиньо защищал цвета «Краснодара» с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в «Динамо». Бело-голубых 31-летний бразильский футболист покинул в конце июля в связи с истечением контракта. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (1 — с пенальти), отдал 2 результативные передачи, а также получил 3 жёлтые карточки.



«Сочи» набрал 53 очка в 29 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) — на 11-м месте. «Динамо» (52) провело на одну игру меньше южан.