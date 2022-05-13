Аршавин: победой над «Зенитом» «Спартак» не спасет сезон, а победой в Кубке – спасёт

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.



«Зенит» будет играть в оптимальном составе, приедет спокойно – ничего не давит. Позиция от результата не изменится. Для «Спартака» этот матч был бы важнее, если бы не вышли в финал кубка. Престижно выиграть в таком матче, особенно для «Спартака», но главный их матч впереди. За этот матч, даже если проиграют, их никто не осудит – если выиграют финал. Победой над «Зенитом» «Спартак» не спасет сезон, а победой в кубке – спасёт», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».