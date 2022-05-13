«Сочи» обратился к болельщикам после исторического достижения в РПЛ

«Сочи» опубликовал обращение к своим болельщикам после исторического достижения команды в Российской Премьер-Лиге. Подопечные Владимира Федотова гарантировали себе место в топ-3 чемпионата России и впервые в истории стали медалистами первенства.

«Футбольный клуб «Сочи» — в топ-3 сезона-2021/2022! Спустя три года в сильнейшей лиге страны.



11 мая 2019-го мы пробились в Российскую Премьер-Лигу. Спустя год мы спасли неудачный сезон и избежали вылета. Ещё через год мощная концовка позволила нам пробиться в топ-5, обеспечив себе место в еврокубках. Этот сезон мы уже точно закончим в тройке лучших команд страны!



Мы благодарны всем болельщикам, которые поддерживали наш клуб на протяжении этих лет. Это наш общий успех. Спасибо, что были с нами, верили в нас, несмотря ни на что, до самого конца. Вы — лучшие!



Борьба ещё не закончилась, впереди главный матч года — за серебро. Так или иначе, мы сильны духом. И будем биться до конца!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.