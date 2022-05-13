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Аршавин отреагировал на то, что футболисты «Сочи» обеспечили себе медали РПЛ

Аршавин отреагировал на то, что футболисты «Сочи» обеспечили себе медали РПЛ
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, что игроки «Сочи» обеспечили себе медали Российской Премьер-Лиги.

«Незапланированная осечка, но все равно большой успех для клуба, которому после переезда всего 4 года. Довольны, я думаю, будут и руководители, и игроки, и тренеры даже такому успеху», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сегодня, 13 мая, «Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0). «Сочи» набрал 53 очка в 29 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (30) находится на 11-м месте. «Динамо» (52) провело на одну игру меньше южан.

Подопечные Владимира Федотова гарантировали себе место в топ-3 чемпионата России и впервые в истории стали медалистами первенства.

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