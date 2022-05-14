Керк призвал болельщиков прийти на матч «Локомотива» и «Динамо»
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Нападающий «Локомотива» Гирано Керк пригласил болельщиков на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«Привет! Завтра наша последняя игра сезона на этом замечательном стадионе против «Динамо». Пожалуйста, приходите поддержать нас!», — сказал Керк в видеообращении, которое «Локомотив» опубликовал в своих социальных сетях.
14 мая в Москве состоится матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/2022 между «Локомотивом» и «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» идёт шестым. Звание чемпиона России досрочно обеспечил себе «Зенит», который выиграл этот титул в четвёртый раз подряд.
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