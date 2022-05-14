Чеферин – о возможном переходе РФС в Азию: российский футбол откатится на 100 лет назад

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских команд от международных соревнований на сезон-2022/2023 и возможным переходом Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.



«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от Российского футбольного союза. Считаю, что если это случится, российский футбол откатится на 100 лет назад», — цитирует Чеферина COPE.



Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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