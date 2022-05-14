Роналдиньо — о «ПСЖ»: если Неймар, Ди Мария и Месси не устраивают, то кто должен играть?

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо высказался о критике в адрес «Пари Сен-Жермен».

«Нужно ли всё менять в «ПСЖ»? Я этого не понимаю. Все игроки там – отличные. И вы хотите всё изменить? Что вы хотите, чтобы за вас играли худшие? Нужно дождаться, когда они привыкнут к новой жизни и стилю игры. Адаптация – это нормально.

Неймар один из лучших игроков в мире. В этом году у него было несколько травм. Когда он выкладывается на 100%, он действительно особенный игрок. Неймар, Ди Мария, Месси… Прекрасные футболисты вместе. Если они не устраивают, то кто тогда должен играть?», — цитирует Роналдиньо RMC Sport.

В текущем сезоне «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции. В ЛЧ парижане вылетели на стадии 1/8 финала от мадридского «Реала» (1:0, 1:3).