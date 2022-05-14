Гвардиола эмоционально ответил Бербатову и Эвра на критику после вылета «Ман Сити» из ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова бывших футболистов «Манчестер Юнайтед» Димитара Бербатова и Патриса Эвра, который раскритиковали специалиста после вылета горожан из Лиги чемпионов.
«Я играл против них, и тогда я не видел такой индивидуальности, когда мы с «Барселоной» уничтожили «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов. За последние четыре игр мы забили 22 гола, у нас невероятная индивидуальность. Я не согласен с их словами», — приводит слова Гвардиола Goal.
Эвра выразил мнение, что у Гвардиолы нет запасного плана на случай, если у его команды что-то пойдет не так. Бербатов считает, что «Манчестер Сити» вылетел из полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» из-за «небольшого мышления и отсутствия победного менталитета».
В финальном матча Лиги чемпионов 2011 года «Барселона» под руководством Гвардиолы обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.
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