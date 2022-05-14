Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ричардс: однажды я потратил $ 150 тыс. за ночь, затем что-то в моём сознании изменилось

Ричардс: однажды я потратил $ 150 тыс. за ночь, затем что-то в моём сознании изменилось
Комментарии

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал, как понял, что ему стоит тратить меньше денег.

«Однажды я потратил $ 150 тысяч за ночь. Это было так чрезмерно, что мы просто кидались чаевыми и хотели самую большую бутылку шампанского. Она стоила около $ 100 тысяч. В тот момент что-то в моём сознании изменилось. Я забронировал месячную поездку, но вернулся домой через три недели со словами: «Я больше не могу так. Не могу. Я останусь без денег», — цитирует Ричардса Daily Mail.

Майка Ричардс выступал за сборную Англии с 2006 по 2012 год, провёл 13 игр и забил один гол. В «Манчестер Сити» за период с 2005 по 2015 год он сыграл 179 матчей, в которых отличился шесть раз.

Новость по теме
Ричардс: когда Холанд будет на поле, «Манчестер Сити» перестанет упускать моменты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022