Ромелу Лукаку резко отреагировал на слова агента о своём будущем

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку остался недоволен словами своего агента Федерико Пасторелло, который высказался о будущем футболиста.
«Никогда, я не позволю кому-то говорить за меня… Я держал рот на замке и сосредоточился на том, чтобы помочь команде и закончить сезон наилучшим образом, насколько это возможно Так что, если кто-то там пытается что-то сказать обо мне и клубе — не от моего имени», — написал Лукаку в своей социальной сети.
Ромелу Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт бельгийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Лукаку принял участие в 25 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов. Также на его счету 2 гола в 6 матчах в Лиге чемпионов.
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