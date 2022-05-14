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«Ланс» выступил с заявлением о стычке голкипера с тренером клуба на тренировке

«Ланс» выступил с заявлением о стычке голкипера с тренером клуба на тренировке
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«Ланс» выступил с заявление по поводу стычки между голкипером клуба Жан-Луи Лека и тренером вратарей Тьерри Маласпиной.

«После публикации статьи с подробным описанием ссоры клуб подтверждает, что два члена профессиональной группы проявили чрезмерный характер в этот день в конце тренировки. Клуб сообщает, что примет соответствующие дисциплинарные меры, и уточняет, что это событие, произошедшее в жизни группы, будет урегулировано в строжайшем секрете раздевалки», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что 36-летний игрок поссорился с тренером вратарей Тьерри Маласпиной, и они сцепились друг с другом. Предотвратить серьёзную драку удалось другим игрокам первой команды. Уже в раздевалке голкипер выбил дверь и сломал палец, из-за чего пропустит остаток сезона.

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