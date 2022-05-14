Романо: Сеск Фабрегас покинет «Монако» по окончании текущего сезона

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас покинет клуб в качестве свободного агента после окончания нынешнего сезона, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялись слухи о том, что Фабрегас планирует завершить карьеру футболиста, однако француз их опроверг.

35-летний Фабрегас выступает за «Монако» с января 2019 года. Ранее полузащитник играл за лондонские «Челси» и «Арсенал», а также каталонскую «Барселону».

В текущем сезоне Лиги 1 Фабрегас провёл за «Монако» всего две игры, не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Сеска Фабрегаса в € 3,5 млн.

Напомним, Фабрегас является победителем чемпионата мира 2010 года в составе национальной сборной Испании.