Романо: Сеск Фабрегас покинет «Монако» по окончании текущего сезона
Поделиться
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас покинет клуб в качестве свободного агента после окончания нынешнего сезона, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Ранее появлялись слухи о том, что Фабрегас планирует завершить карьеру футболиста, однако француз их опроверг.
35-летний Фабрегас выступает за «Монако» с января 2019 года. Ранее полузащитник играл за лондонские «Челси» и «Арсенал», а также каталонскую «Барселону».
В текущем сезоне Лиги 1 Фабрегас провёл за «Монако» всего две игры, не отметившись результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Сеска Фабрегаса в € 3,5 млн.
Напомним, Фабрегас является победителем чемпионата мира 2010 года в составе национальной сборной Испании.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
07:04
-
05:01
-
04:37
-
04:13
-
03:33
-
03:15
-
03:00
-
02:43
-
02:27
-
02:23
-
02:05
-
01:50
-
01:21
-
01:17
-
00:58
-
00:56
-
00:39
-
00:35
-
00:15
- 13 мая 2022
-
23:56
-
23:48
-
23:32
-
23:30
-
23:11
-
22:57
-
22:45
-
22:30
-
22:30
-
22:09
-
22:05
-
21:48
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:28
Партнерский контент