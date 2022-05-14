Гвардиола: поражение от «Реала» не меняет ни моего будущего, ни прошлого
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналистов, повлияет ли поражение в матче с мадридским «Реалом» на его собственное будущее.
«Нет, совсем нет. Мы очень хорошо выступили в Лиге чемпионов. Да, я разочарован, потому что мы хотели сыграть в финале, но это не изменит ни моего будущего, ни моего прошлого.
Цель, из-за которой я приехал в Англию, уже достигнута», — приводит слова Хосепа Гвардиолы Marca.
Напомним, испанец Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с июля 2016 года, до этого он работал в качестве главного тренера каталонской «Барселоны» и мюнхенской «Баварии».
За семь лет работы в английском клубе Хосепу Гвардиоле пока не удалось выиграть титул Лиги чемпионов УЕФА.
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