В «ПСЖ» видят в Дарвине Нуньесе потенциальную замену Мбаппе
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Руководство «Пари Сен-Жермен» в случае ухода из клуба Килиана Мбаппе попытается приобрести нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса, сообщает Marca.
В молодом уругвайце руководители парижского клуба видят потенциальную замену звезде клуба Килиану Мбаппе.
Конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за футболиста составят «Барселона», «Атлетико» (Мадрид) и «Манчестер Юнайтед».
По сведениям источника, фиксированная сумма отступных в контракте Нуньеса с «Бенфикой» составляет € 150 млн, однако лиссабонский клуб готов её снизить.
В текущем сезоне Дарвин Нуньес провёл за «Бенфику» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Нуньеса в € 40 млн.
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