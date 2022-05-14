Клопп: если «Ливерпуль» больше ничего не выиграет, сезон не будет успешным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.
«С одной стороны, очевидно, что выиграть всё – практически невозможно, по крайней мере, это очень трудно. С другой стороны, нужно взглянуть на то, что мы уже выиграли, и подумать: «Это успех?» Пока что сезон для нас очень успешен. Но если мы больше ничего не выиграем, то он уже не будет таковым.
Мы уже выиграли Кубок лиги, но мы – «Ливерпуль», команда мирового уровня, у нас клуб мирового уровня. Поэтому трудно считать сезон абсолютно успешным, если ты выиграл лишь Кубок лиги и при этом побывал в финалах других турниров. И мы это знаем», – цитирует Клоппа The Telegraph.
Напомним, «Ливерпуль» сыграет 28 мая в финале Лиги чемпионов. Соперником клуба станет мадридский «Реал».
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