«Арсенал» согласовал трансфер 19-летнего форварда «Сан-Паулу»

Лондонский «Арсенал» согласовал трансфер нападающего «Сан-Паулу» Маркиньоса, сообщает Goal.com.



По информации источника, стороны провели переговоры о возможном переходе 19-летнего бразильского футболиста и достигли согласия. Ожидается, что Маркиньос станет первым футболистом, перешедшим в «Арсенал» в летнее трансферное окно. Сообщается, что трансфер обойдётся «Арсеналу» в £ 3 млн (€ 3,5 млн). Английский клуб воспользовался лазейкой в контракте Маркиньоса, чтобы приобрести форварда по такой низкой цене, а «Сан-Паулу» был вынужден принять предложение из-за опасений, что футболист уйдёт бесплатно.

Лондонский «Арсенал» в 36 матчах набрал 66 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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