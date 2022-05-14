Хаби Алонсо может возглавить «Брюгге»
Поделиться
Бывший игрок сборной Испании и мадридского «Реала» Хаби Алонсо может стать главным тренером «Брюгге», сообщает HLN. По информации источника, нынешний наставник бельгийского клуба Альфред Шрёдер уйдёт в «Аякс». Там он заменит уходящего в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
Напомним, ранее «Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с главным тренером резервной команды Хаби Алонсо. Соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Алонсо известен по выступлению за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию». В 2017 году он завершил карьеру, а спустя год вернулся в «Королевский клуб» в качестве тренера, возглавив команду U14. В 2019 году он перебрался на работу в «Реал Сосьедад».
Комментарии
- 14 мая 2022
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:33
-
11:22
-
11:12
-
11:02
-
11:00
-
10:36
-
10:25
-
10:16
-
10:11
-
09:51
-
09:47
-
09:27
-
09:25
-
09:10
-
08:55
-
08:34
-
07:04
-
05:01
-
04:37
-
04:13
-
03:33
-
03:15
-
03:00
-
02:43
-
02:27
-
02:23
-
02:05
-
01:50
-
01:21
-
01:17
-
00:58
-
00:56
Партнерский контент