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Хаби Алонсо может возглавить «Брюгге»

Хаби Алонсо может возглавить «Брюгге»
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Бывший игрок сборной Испании и мадридского «Реала» Хаби Алонсо может стать главным тренером «Брюгге», сообщает HLN. По информации источника, нынешний наставник бельгийского клуба Альфред Шрёдер уйдёт в «Аякс». Там он заменит уходящего в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Напомним, ранее «Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с главным тренером резервной команды Хаби Алонсо. Соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Алонсо известен по выступлению за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию». В 2017 году он завершил карьеру, а спустя год вернулся в «Королевский клуб» в качестве тренера, возглавив команду U14. В 2019 году он перебрался на работу в «Реал Сосьедад».

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