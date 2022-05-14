Степашин: если «Динамо» выиграет Кубок России, привезём его в квартиру Яшиных

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин поделился воспоминаниями о бывшей супруге Льва Яшина Валентине Тимофеевне.
«У нее была искринка в глазах, чувство юмора, удивительный человек. А потом, она столько рассказала мне, господи, видимо, что-то придётся ещё раз написать в жизни. Ведь Лев Иванович был блестящий, великий вратарь, но очень домашний и добрый человек. Великим спортсменом и политиком может стать только тот, у которого есть тыл. Тыл Льва Яшина – это Валентина Тимофеевна.
Мы сейчас договорились с «Локомотивом», с которым «Динамо» будет играть в 29-м туре, что посвятим этот матч памяти Валентины Тимофеевны. И отметим юбилей Юрия Сёмина, которого она очень любила… Если возьмём кубок, мы обязательно привезём его с Антошей Шуниным в её квартиру…» — цитирует Степашина «Комсомольская правда».
- 14 мая 2022
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