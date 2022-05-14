«Локомотив» — «Динамо»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 14 мая, состоится матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).



«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».