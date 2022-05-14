Депутат «Единой России» и бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин выступил за расширение РПЛ до 18 команд.



«Для меня очевидно – нужно расширять. Это позволит развить футбол в регионах. А если мы будем говорить о качестве футбола, то это уже другой вопрос. Для самого футбола, его развития – расширение будет полезно. Давно нужно было прийти к этому, подключив дальние регионы.



Нужно сделать так, чтобы клубы сами были в этом заинтересованы. Если будут выступать дубли команд в таком турнире, то каков его смысл? Сегодня же борются, чтобы в Кубке России играли основные игроки. Но это не всем интересно. И к этому предложению есть следующий вопрос: за чей счёт этот турнир будет организован? Клубы планируют бюджет очень заранее. Каждая поездка и новая игра – это деньги. Я надеюсь, что в РФС это все понимают и согласовывают. Сыграть на четыре игры больше в сезоне для большинства наших клубов – неразрешимая задача», – цитирует Игонина «Спорт день за днём».

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