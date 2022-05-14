Каррера — о матче с «Зенитом»: «Спартак» обязательно захочет отомстить за 1:7

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Зенитом».

«Спартак» обязательно захочет отомстить за поражение 1:7. Он сделает всё, чтобы победить. Думаю, «Спартак» подходит к игре с позитивным настроем, что является важным», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Московский «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.