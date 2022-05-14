Каррера — о матче с «Зенитом»: «Спартак» обязательно захочет отомстить за 1:7
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Зенитом».
«Спартак» обязательно захочет отомстить за поражение 1:7. Он сделает всё, чтобы победить. Думаю, «Спартак» подходит к игре с позитивным настроем, что является важным», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Московский «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:09
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
13:15
-
13:13
-
12:58
-
12:52
-
12:38
-
12:34
-
12:28
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:33
-
11:22
-
11:12
-
11:02
-
11:00
-
10:36
-
10:25
Партнерский контент