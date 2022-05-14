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Президент РФС Дюков высказался о возможном уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ

Президент РФС Дюков высказался о возможном уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном уходе главы Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца со своего поста.

«Мне ничего не известно о возможном уходе Хачатурянца, а слухи я не комментирую. Что касается РФС, у нас нет никаких вопросов и замечаний к работе РПЛ. Если говорить об РПЛ, то есть клубы, которые являются собственниками и учредителями лиги. У РФС полная поддержка того курса, который выбрал президент РПЛ», — передаёт слова Александра Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента Российской Премьер-Лиги по окончании сезона-2021/2022.

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