Дюков: полиграф — возможность оправдаться для судьи. Все мы ошибаемся. Ошибки мы прощаем

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил использование полиграфа для проверки арбитров.
«РФС продолжает проверку дела Матюнина. Пока проверка не завершена, я бы не хотел давать комментарий.
Насколько целесообразен полиграф? Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Желательно избегать применения полиграфа. В данном случае речь не идёт о том, что РФС заставляет судей проходить проверку на полиграфе. Наоборот — эта проверка осуществляется только при согласии судей.
Когда судья работает на каком-то матче и по результатам этого матча возникает большое количество вопросов, которые заставляют сомневаться в его объективности, то, естественно, возникает вопрос, в том числе у комитета по судейству и департамента по судейству, — вопрос о доверии: можно ли такому судье доверять?
В данном случае полиграф – это возможность для судьи дать ответ на этот вопрос и доказать, что он был абсолютно объективен. Да, может, он совершил ошибки, но мы все ошибаемся. Поэтому я смотрел бы на полиграф как на возможность для судьи оправдаться и доказать, что он честен, объективен и беспристрастен. А ошибки… Все мы ошибаемся. Ошибки мы прощаем», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 14 мая 2022
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:09
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
13:15
-
13:13
-
12:58
-
12:52
-
12:38
-
12:34
-
12:28
-
12:00
-
11:58
-
11:45
-
11:33
-
11:22
-
11:12
-
11:02
-
11:00
-
10:36
-
10:25