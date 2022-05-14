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Дюков: полиграф — возможность оправдаться для судьи. Все мы ошибаемся. Ошибки мы прощаем

Дюков: полиграф — возможность оправдаться для судьи. Все мы ошибаемся. Ошибки мы прощаем
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил использование полиграфа для проверки арбитров.

«РФС продолжает проверку дела Матюнина. Пока проверка не завершена, я бы не хотел давать комментарий.

Насколько целесообразен полиграф? Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. Желательно избегать применения полиграфа. В данном случае речь не идёт о том, что РФС заставляет судей проходить проверку на полиграфе. Наоборот — эта проверка осуществляется только при согласии судей.

Когда судья работает на каком-то матче и по результатам этого матча возникает большое количество вопросов, которые заставляют сомневаться в его объективности, то, естественно, возникает вопрос, в том числе у комитета по судейству и департамента по судейству, — вопрос о доверии: можно ли такому судье доверять?

В данном случае полиграф – это возможность для судьи дать ответ на этот вопрос и доказать, что он был абсолютно объективен. Да, может, он совершил ошибки, но мы все ошибаемся. Поэтому я смотрел бы на полиграф как на возможность для судьи оправдаться и доказать, что он честен, объективен и беспристрастен. А ошибки… Все мы ошибаемся. Ошибки мы прощаем», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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