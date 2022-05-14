Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, какие плюсы можно извлечь из отстранения российского футбола.



«Сложно говорить о плюсах отстранения российского футбола, потому что спортивная конкуренция способствует прогрессу и развитию футболистов. Если говорить о плюсах, которые можно было бы извлечь, то мы ожидаем, что наши профессиональные футбольные клубы будут больше внимания уделять развитию и подготовке доморощенных футболистов. Мы со своей стороны готовы делать всё для того, чтобы использовать эту возможность и дать шанс молодым российским футболистам развиваться и получать игровую практику», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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