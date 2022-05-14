Дюков ответил на вопрос, получал ли РФС приглашение на участие в Кубках Америки и Азии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация не получала приглашения поучаствовать в Кубке Америки и Кубке Азии.

«РФС не получал приглашения поучаствовать в Кубке Америки и Кубке Азии», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Таким образом, российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также в квалификации чемпионата мира 2023 года среди женских команд.