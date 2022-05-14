Монтассар Тальби: у «Рубина» впереди будет два настоящих финала

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился ожиданиями от двух заключительных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



«Настроение в команде? Несмотря на то что мы находимся в очень тяжёлой ситуации, стараемся сохранять позитивную атмосферу, не вешать нос и усердно работать. Настроение очень позитивное: мы уверены в себе и должны выйти на поле с этой уверенностью в следующей игре, и тогда, надеюсь, вся наша работа даст свои плоды!



Мы знаем, что у нас впереди будет два настоящих финала. Мы должны быть уверены в себе и воспринять ближайшие две игры как вызов. Я думаю, что будем готовы к этому вызову, нам нужно выиграть две оставшиеся игры. Мы знаем, что эти матчи не будут простыми: все команды хотят побеждать, никто не хочет вылетать. Поэтому нам просто надо сделать свою работу. Надеюсь, что будем вознаграждены за все наши старания», — цитирует Тальби пресс-служба «Рубина».