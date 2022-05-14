РФС подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении России от международных матчей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что организация подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении России от международных матчей.
«Мы уже направили обращения. Февральскую апелляцию мы отправили в марте. Надеюсь, в ближайшем месяце состоится её рассмотрение по существу. 2 мая было принято ещё одно решение по поводу отстранения наших команд от участия в следующем сезоне. Мы с этим решением не согласны. Соответствующую апелляцию мы направим. Это касается матчей сборных. Мы не можем подавать апелляции на те решения, которые касаются клубов. Вы знаете, что клубы самостоятельно это сделали», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 14 мая 2022
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