Мюллер: в 2015 году «Бавария» отвергла безумное предложение «МЮ» о моём трансфере
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о несостоявшихся переходах в другие клубы.
«Бавария» решительно отвергла безумное предложение «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Тогда я почувствовал доверие со стороны «Баварии». Что касается «Хоффенхайма», какое-то время вероятность перехода была действительно высокой. К счастью, Херманн Герланд сопротивлялся изо всех сил и предотвратил мой трансфер.
Когда тренером «Баварии» был Нико Ковач, я стал получать недостаточно игрового времени. Я проводил встречи с руководством клуба, чтобы обсудить все варианты дальнейших действий. Покину ли я «Баварию» в будущем? Сейчас ответить не могу. Я чувствую себя хорошо, не ощущаю давления и имею массу вариантов», — приводит слова Мюллера Munchner Merkur.
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