Дюков: сборная России продолжит работу под руководством Карпина, сборы — в сентябре

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о дальнейших планах сборной России.
«Посоветовавшись с тренерским штабом национальной сборной, мы приняли решение не проводить в июне учебно-тренировочные сборы и дать возможность игрокам отдохнуть и восстановиться, потому что в двух предыдущих сезонах, когда был сначала ковид, а потом чемпионат Европы, клубы и игроки не смогли полноценно использовать паузу. С учётом того, что официальных матчей в ближайшее время не будет, решили дать нашим «сборникам» возможность чуть больше отдохнуть. Но при этом сборная России продолжит свою работу под руководством Карпина, и следующие сборы национальной команды мы проведём в сентябре. Соответственно, мы будем договариваться о товарищеских матчах, у нас есть несколько идей, но сейчас я не готов назвать нашего возможного соперника», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 14 мая 2022
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