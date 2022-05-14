Симонян и Хохлов простились с вдовой Льва Яшина Валентиной. Главные фото церемонии

14 мая в Москве на Ваганьковском кладбище похоронили Валентину Яшину — вдову легенды «Динамо» Льва Яшина.

Валентина Тимофеевна была замужем за Львом Ивановичем с 1954 по 1990 год, когда Яшин скончался. Легендарный голкипер всё время своей профессиональной карьеры выступал за один клуб – московское «Динамо». Лев Яшин дебютировал за бело-голубых в 1950 году, а в 1971-м повесил бутсы на гвоздь.



С 1954 по 1971 год вратарь вызывался в сборную Советского Союза. Вместе с ней в 1960 году голкипер выиграл чемпионат Европы. В 1963 году Яшин получил от французского журнала France Football «Золотой мяч». По сей день советский вратарь остаётся единственным представителем данного амплуа, которому удалось получить эту награду.

Главные фото с церемонии прощания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.