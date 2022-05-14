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«Челси» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Англии начнётся в 18:45

«Челси» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Англии начнётся в 18:45
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Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Англии сезона-2021/2022 «Челси» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».

В полуфинале нынешнего розыгрыша турнира лондонский «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0, а «Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» (3:2).

Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в прошлом сезоне в финале турнира обыграл «Челси» (1:0). Самым титулованным клубом является лондонский «Арсенал» — на счету «канониров» 14 завоёванных Кубков Англии. Напомним, Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим футбольным соревнованием в мире.

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