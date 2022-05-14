«Челси» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция финала Кубка Англии начнётся в 18:45
Поделиться
Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Англии сезона-2021/2022 «Челси» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».
В полуфинале нынешнего розыгрыша турнира лондонский «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0, а «Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» (3:2).
Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер Сити», который в прошлом сезоне в финале турнира обыграл «Челси» (1:0). Самым титулованным клубом является лондонский «Арсенал» — на счету «канониров» 14 завоёванных Кубков Англии. Напомним, Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим футбольным соревнованием в мире.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
16:24
-
16:19
-
16:11
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:30
-
14:27
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:09
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:18
-
13:15
-
13:13
-
12:58
Партнерский контент