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Кечинов: «Спартаку» будет сложно отомстить за 1:7, но «Зениту» тяжело играть в Москве

Кечинов: «Спартаку» будет сложно отомстить за 1:7, но «Зениту» тяжело играть в Москве
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится завтра, 15 мая.

«Будет сложно отомстить «Зениту» за 1:7 в первом круге. Такие победы случаются редко между принципиальными соперниками. «Зенит» все свои задачи решил, «Спартаку» ни за какие задачи тоже не надо бороться. Поэтому команды должны выйти раскрепощёнными и показать зрелищный атакующий футбол.

Не вижу в этой встрече фаворита. «Зениту» в Москве всегда сложно играть. Команды выйдут играть без давления на результат: когда с таким настроением выходишь играть, то получаются зрелищные матчи», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» — «Зенит». Не 1:7, а тоже неприятно «Спартак» — «Зенит». Не 1:7, а тоже неприятно
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