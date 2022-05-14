Кечинов: «Спартаку» будет сложно отомстить за 1:7, но «Зениту» тяжело играть в Москве

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который состоится завтра, 15 мая.

«Будет сложно отомстить «Зениту» за 1:7 в первом круге. Такие победы случаются редко между принципиальными соперниками. «Зенит» все свои задачи решил, «Спартаку» ни за какие задачи тоже не надо бороться. Поэтому команды должны выйти раскрепощёнными и показать зрелищный атакующий футбол.



Не вижу в этой встрече фаворита. «Зениту» в Москве всегда сложно играть. Команды выйдут играть без давления на результат: когда с таким настроением выходишь играть, то получаются зрелищные матчи», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.