Алексей Игонин: не жду 7:1 от «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин высказался в преддверии матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Спартаком». Игра пройдёт в воскресенье, 15 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.



«Надо бы для начала определиться, а громкая ли вывеска будет у матча. Да, у нас остались какие-то воспоминания, но это искусственный подогрев эмоций. Мы чётко понимаем, что сегодня «Спартак» не претендует ни на какие места. «Зенит» – чемпион на протяжении уже четырёх лет. Мы вытягиваем историю, чтобы подчеркнуть интерес к матчу, но на самом деле у нас не так много причин говорить о том, что это самый главный матч. Все это понимают, и футболисты в том числе. Для «Спартака» это матч, в котором они что-то могут доказать своим болельщикам.



В любом случае это будет выездная игра и футболисты будут настраиваться на игру, несмотря на то, в каком состоянии сейчас «Спартак» и что это за «Спартак» вообще. 7:1 я не жду, хотелось бы, чтобы игра была интересной. Не исключаю, что могут быть пенальти, удаления или ещё что-то, что сможет изменить характер игры», –

сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.