Николай Писарев предположил, почему Валерий Карпин не пригласил его в «Ростов»
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Один из тренеров сборной России Николай Писарев поделился мнением о том, почему главный тренер российской национальной команды и «Ростова» Валерий Карпин не пригласил его в ростовский клуб.
«Почему Карпин взял в «Ростов» Онопко, а не меня? Задайте ему вопрос. Я хотел бы поработать в клубе. Но, по всей видимости, Валерий Георгиевич посчитал, что я нужнее буду в Российском футбольном союзе, следить за игроками, вам что-то рассказывать. Всех же невозможно забрать в «Ростов».
Чем я буду заниматься, когда сборная будет отдыхать? У меня есть дела», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Ростов» в 28 матчах набрал 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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