Тульский «Арсенал» в меньшинстве проиграл «Уфе»

Сегодня, 14 мая, состоялся матч «Уфа» — «Арсенал». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на Центральном стадионе города Уфа. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 13-й минуте счёт открыл полузащитник «Уфы» Дмитрий Кабутов. На 25-й минуте равновесие восстановил полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва. А на 72-й минуте его партнёр Эванс Кангва получил красную карточку и был удалён с поля. В итоге на 76-й минуте решающий мяч забил нападающий хозяев Гамид Агаларов.



«Уфа» набрала 27 очков в 29 встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».