«Пришёл посмотреть хороший футбол». Олег Кононов посетил матч «Локомотив» — «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов приехал на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо».
«Кого пришёл просматривать? Пришёл посмотреть хороший футбол», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 14 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Динамо».
Напомним, Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
- 14 мая 2022
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