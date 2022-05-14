«Пришёл посмотреть хороший футбол». Олег Кононов посетил матч «Локомотив» — «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов приехал на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо».

«Кого пришёл просматривать? Пришёл посмотреть хороший футбол», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 14 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Динамо».

Напомним, Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.