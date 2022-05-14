«Нападающий должен забивать». Отец Агаларова — о победном голе сына в матче с «Арсеналом»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (2:1), а также поделился мнением об игре сына.



«Ещё важнее у «Уфы» игра впереди. Последняя игра будет определяющей. Что касается победы, то рад победе. Есть шансы решить задачу остаться в РПЛ.



По поводу гола Гамида: нападающий должен забивать. Сегодня у него были пара-тройка моментов, один из них он реализовал. Я очень рад, что он забил гол», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Уфа» набрала 27 очков в 29 встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте.