Степашин — о матче «Локомотив» — «Динамо»: ожидаем хороший футбол
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
«Ожидаем хороший футбол», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 14 мая, состоится матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».
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