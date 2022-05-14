Степашин — о матче «Локомотив» — «Динамо»: ожидаем хороший футбол

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом».



«Ожидаем хороший футбол», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 14 мая, состоится матч «Локомотив» — «Динамо». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.



«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».