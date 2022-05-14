«Ахмат» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 14 мая, состоится матч «Ахмат» — «Крылья Советов». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Крылья Советов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Илья Елеференко (Москва) и Игорь Князев (Курск). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).



«Крылья Советов» набрали 41 очко в 28 встречах и занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (38) — на 8-м месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».