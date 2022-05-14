«Я был на эмоциях во время матча». Газизов — о победе «Уфы» в матче с «Арсеналом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).



«Арсенал», конечно, молодцы, но мы были сильнее, и это было видно по игре, по статистике, «Уфа» могла забивать больше. Обидно, что допустили ошибку, пропустили гол. Сегодня играли команды, которым сложно было в чемпионате, которые были припёрты к стенке. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас сегодня.



Победа выдалась эмоциональной, я был на эмоциях во время матча. Сейчас эмоции утихнут, будем вести подготовку к матчу с «Рубином». Нам деваться некуда, нам нужна только победа», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



«Уфа» набрала 27 очков в 29 встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте, досрочно вылетел из РПЛ.

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