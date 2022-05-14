«Я был на эмоциях во время матча». Газизов — о победе «Уфы» в матче с «Арсеналом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Арсенал», конечно, молодцы, но мы были сильнее, и это было видно по игре, по статистике, «Уфа» могла забивать больше. Обидно, что допустили ошибку, пропустили гол. Сегодня играли команды, которым сложно было в чемпионате, которые были припёрты к стенке. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас сегодня.
Победа выдалась эмоциональной, я был на эмоциях во время матча. Сейчас эмоции утихнут, будем вести подготовку к матчу с «Рубином». Нам деваться некуда, нам нужна только победа», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Уфа» набрала 27 очков в 29 встречах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (23) — на 16-м месте, досрочно вылетел из РПЛ.
- 14 мая 2022
-
18:03
-
18:02
-
17:55
-
17:50
-
17:37
-
17:34
-
17:32
-
17:25
-
17:21
-
17:10
-
17:08
-
17:07
-
17:01
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:24
-
16:19
-
16:11
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:52
-
15:45
-
15:45
-
15:27
-
15:25
-
15:21
-
15:00
-
14:54
-
14:50