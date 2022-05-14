Илья Ковальчук ждёт хорошего футбола в матче «Локомотив» — «Динамо»

Бывший хоккеист, генеральный менеджер сборной России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо».

«Жду хорошего футбола», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо» проходит в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Динамо».

«Динамо» набрало 52 очка в 28 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (44) — на шестом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».